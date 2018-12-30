Yassı Çemen Savaşı kaç yılında oldu önemi nedir?

Yassı Çemen Savaşı, Selçuklular ve Eyyubilerin ittifak kurup Harezmşahlar ile yaptığı savaştır. 1230 yılında Erzincan'da yapılan bu savaş, neticesinde Moğolların Anadolu İstilası başlamıştır. Harezmşahlar, 12. yüzyıl boyunca günümüzdeki Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkelerinin topraklarında kuvvet kazanmış, İran ve Azerbaycan'ı da etki alanında bulunduran bir Türk devletiydi. Cengiz Han'ın Harezmşahlar'a karşı başlattığı savaş ile gelişen olaylar bütünün de Harezmşah Devleti yıkılmış ve devletin hükümdarı Celaleddin Harezmşah Doğu Anadolu'ya yönelmiştir. 1229 yılında Doğu Anadolu'ya gelip Ahlat kentini kuşatan Celaleddin Harezmşah 8 aylık bir süreç sonunda şehri ele geçirmeyi başarmıştır. Bu durum ise Selçuklular ile Harezmşahlıları karşı karşıya getirmiştir. Savaşın kaçınılmaz bir hal aldı.

Moğolların Harezmşahları yenmesi üzerine gerçekleşen olaylar bütününde Harezmşahlılar ile Selçuklular birleştiler. Ancak Moğollar kendilerine tehdit unsuru oluşturacağını düşündükleri Selçukluları yalnız bırakmak için Harezmşah kılıklarına girerek Selçuklu köylerini talan ettiler. Bu sayede Selçuklu Hükümdarı ile Celaleddin Harezmşah karşı karşıya geldiler. Kaybettiği Ahlat kalesini ele geçirmek isteyen, Ahlat Valisi Hacip Ali, Ahlat kalesini yeniden ele geçirmişti. Ahlat kalesini tekrar almak için kuşatan Harezmşah'a Selçuklu sultanından geri çekilmesi için emir geldi. Sultan Celaleddin ise kalenin zaten kendisinde olduğunu belirtmesine rağmen ortak yol bulunamadı ve mektupları sert üsluplara dökülmeye başlandı. Bunun üzerine artık savaş kaçınılmaz olmuştu.

1230 yılında ise Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Aleaddin Keykubat, Doğu Anadolu'da bulunan Harezmşahların üstüne yürüdü ve ağır bir bozguna uğrattı. Bunun üzerine Celaleddin Harezmşah kaçtı. Bu savaşın böyle sonuçlanmasının ardından Aleaddin Keykubat devletin sınırlarını Tiflis'e kadar genişletti. Bu sefer ise Moğol tehlikesi ile karşı karşıya kalındı. Harezmşahlıları ortan kaldıran Selçuklular doğrudan Moğollar ile savaş için kaçınılmaz oldu. 1243 yılında gerçekleştirilen Kösedağ Savaşı'nda Moğollar Selçukluları bozguna uğratarak büyük Anadolu işgaline başladılar.