Yarıyıl Tatilinde Gidilecek Yerler Nelerdir?

Miniatürk ve Jale Kuşhan Balmumu Müzesi

Ülkemizin her kentinde ve özellikle İstanbul'da birçok çocukların da sevebileceği müzeler bulunmakta. Bu müzelere hem tarihi konularda bilgilenmek hem de keyifli saatler geçirmek için sömestr tatilinde ziyaret edebiliriz. Etkileyici ve şaşırtıcı eserleriyle Miniatürk ve Jale Kuşhan Balmumu müzesini gezebiliriz. Balmumu müzesinde tarihi birçok kişinin balmumu heykelleriyle karşılaşabiliriz.

Oyuncak Müzesi

20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki oyuncakçılardan satın alınmış oyuncaklardan kurulan bu müze özellikle çocuklarınızın içinde uzun saatler geçirmek isteyeceği bir müze. Orjinalliğini koruyan ve farklı tip oyuncakları içinde barındıran bu müze kesinlikle görmeniz gereken yerlerden.

Kartepe Tatili

Özellikle İstanbul'a yakınlığıyla kış turizmi için ilk seçenek olan Kartepe'de kayak, snowboard gibi birçok aktiviteye katılabiliriz. Bunun yanında konserler, eğlenceler, yarışmalar ve bu tür birçok aktiviteye katılıp unutulmayacak anılar yaşayabiliriz.

Pelit Çikolata Müzesi

Pelit Çikolata Müzesi özellikle kış aylarında göreceğimiz sahnelerle içimizi ısıtacak bir müze. Kendinizi çikolatan yapılmış bir köyün içerisinde hayal edebilirsiniz. Çikolatadan yapılmış şelaleler ve heykeller görebileceğiniz bu müzeye özellikle çocuklarınız bayılacak. Bunların yanında müzede çocuklara pastacılık hakkında bilgi vermek için mini mutfaklar da yer almakta.

Kar Parkları

İstanbul'da son iki senede olduğu gibi bu sene de kar yağmazsa çocuklarımızı karla buluşturmak için gerçek karla oluşturulan kar parklarını ziyaret edebiliriz. Kar turizmi yerlerine gidebilecek imkânımız bulunmuyorsa bu kar parklarında ailemizle ve çocuklarımızla kayak yapabilir, kartopu oynayabiliriz.