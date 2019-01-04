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’ın mezarı ’te

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Süleyman Han’ın mezarı Hasankeyf’te
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde başlatılan Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları'nda 9 adet Eyyubi Hanedan mezarı ortaya çıktı. Mezarlardan birinin ise Eyyubi Sultanı Süleyman Han'a ait olduğu tespit edildi. Sultan Süleyman Han'a ait olan ve kişisel özel eşyalarının bulunduğu ahşap sanduka da bulunduğunu belirten Batman Müzesi Müdürü Şeyhmus Genç, "Süleyman Han ve diğer aile bireylerinin iskeletleri Mardin Müzesi'ne gönderildi. Antropologların araştırması sonrası Hasankeyf Müzesine gönderilecek" dedi.

Necdet ÇAKIR
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Süleyman Han’ın mezarı Hasankeyf’te
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