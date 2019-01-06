İki büyük mirasa özel ödül

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1979'dan beri her yıl dağıtılan ve 2016'dan itibaren de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahiplerini açıkladı. 2018 yılında 'Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti' ile 'Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi' ödüle layık görüldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Seçkin eserleri ve örnek hayatları ile kültür ve sanat yaşamımıza önemli katkı sağlayan kişiler ile üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla takdir toplayan kurum ve kuruluşları millet ve devlet adına ödüllendiren Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında 'Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti' ile 'Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi' layık görüldü" denildi. Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.Bu yılki ödüllerin eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oluşan jüri tarafından belirlendiği ifade edildi.