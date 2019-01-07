Ahmet Kaya, yaşamından kesitlerle ilk kez tiyatro sahnesinde

'Hep Sonradan', Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası üzerinden çarpıcı bir hikâyeleştirme ile sahnede olacak. Yakın tarihe dair toplumsal hafızayı güncelleyen ve hem bu hafızaya hem de Ahmet Kaya şahsında diğer sürgün hikâyelerine de bir saygı duruşu sunan 'Hep Sonradan' hikâyelere şarkıların tanıklık ettiği fakat sahne dili bakımından müzikal de olmayan bir "ilk" olma özelliği taşıyor.

İLK GÖSTERİM 9 OCAK'TA

9 Ocak'ta ilk gösteriminin yapılacağı, 10 Ocak'tan itibaren de sezonun en önemli tiyatro prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan İstanbul UNIQ Hall'de sahnelenmeye başlayacak olan 'Hep Sonradan'ın yapımcılığını Bgst Organizasyon ve An Yapım üstlenirken, oyunda yer alacak Ahmet Kaya şarkılarının canlı yorumunu ise Kardeş Türküler yapacak. Hep Sonradan'ın biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabilecek. Ahmet Kaya'nın hayat hikâyesinden önemli dönüm noktalarına dair detay ve anekdotların da anlatılacağı 'Hep Sonradan'ın yönetmen koltuğunda Metin Göksel otururken, Ahmet Kaya'nın en sevilen 15 şarkısını da Kardeş Türküler canlı şekilde seyirciye sunacak. Oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz gibi oyuncular yer alacak.

GÜLTEN KAYA DESTEKLEDİ, ÇALIŞMA İKİ YIL SÜRDÜ

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da yazar ekibine fikirsel destek verdiği 'Hep Sonradan' için 2016 yılından bu yana çalışılırken, oyunun ilk provası Ahmet Kaya'nın doğum gününe de denk gelen 28 Ekim'de yapıldı.