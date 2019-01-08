‘Altın Küre’nin efendisi Green Book

Los Angeles'ta düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde "Green Book" (Yeşil Rehber), 3 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu. Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe'da (Altın Küre), Green Book, en iyi müzikal/komedi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı. Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, "Bohemian Rhapsody", "Roma", "The Kominsky Method" ve "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" adlı yapımlar takip etti. Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı törende film kategorisinin ödülleri şöyle oldu: En İyi Film (Drama):
Bohemian Rhapsody. En İyi Film (Müzikal/Komedi):
Green Book. En İyi Film (Animasyon):
Spider-Man: Into the Spider-Verse. En İyi Erkek Oyuncu (Drama):
Rami Malek, Bohemian Rhapsody. En İyi Kadın Oyuncu (Drama):
Glenn Close, The Wife. En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi):
Christian Bale, Vice. En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi):
Olivia Colman, The Favourite. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Green Book. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Regina King, If Beale Street Could Talk. En İyi Yönetmen:
Alfonso Cuaron, Roma.
En İyi Senaryo: Green Book. En İyi Film Müziği:
Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson). En İyi Yabancı Film:
Roma. EN RÜKÜŞ DÖRTLÜ
Kırmızı halıda her yıl birbirinden güzel kıyafetler ve değerli takılarla yürüyen Hollywood yıldızları, Altın Küre'de sınıfta kaldı. Moda eleştirmenleri Anne Hathaway ve Heidi Klum'u seçimlerinden dolayı topa tutarak, hayranlarına kötü sürpriz yaptığı yorumunda bulundu. Eleştirmenlerden kötü puan alan başka bir yıldız ise Lucy Liu oldu.