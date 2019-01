‘Altın Küre’nin efendisi Green Book

BUGÜN NELER OLDU

Los Angeles'ta düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde "Green Book" (Yeşil Rehber), 3 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu. Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe'da (Altın Küre), Green Book, en iyi müzikal/komedi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı. Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, "Bohemian Rhapsody", "Roma", "The Kominsky Method" ve "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" adlı yapımlar takip etti. Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı törende film kategorisinin ödülleri şöyle oldu:Bohemian Rhapsody.Green Book.Spider-Man: Into the Spider-Verse.Rami Malek, Bohemian Rhapsody.Glenn Close, The Wife.Christian Bale, Vice.Olivia Colman, The Favourite.Mahershala Ali, Green Book.Regina King, If Beale Street Could Talk.Alfonso Cuaron, Roma.En İyi Senaryo: Green Book.Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson).Roma.Kırmızı halıda her yıl birbirinden güzel kıyafetler ve değerli takılarla yürüyen Hollywood yıldızları, Altın Küre'de sınıfta kaldı. Moda eleştirmenleri Anne Hathaway ve Heidi Klum'u seçimlerinden dolayı topa tutarak, hayranlarına kötü sürpriz yaptığı yorumunda bulundu. Eleştirmenlerden kötü puan alan başka bir yıldız ise Lucy Liu oldu.