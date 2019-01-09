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Fesuphanallah için 20 bin TL tazminat

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
Fesuphanallah için 20 bin TL tazminat
Sanatçı Erkin Koray, 45 yıllık Fesuphanallah şarkısının bir reklam filminde izinsiz kullanılması üzerine dava açtı. Koray, Median Müzik Edisyon Şirketi'nden İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminat talep etti. Davalı müzik şirketi, şarkının orijinal adının 'Weily Weily' olduğunu ve bu şarkının edisyon hakkının da kendilerinde bulunduğunu belirterek davanın reddini istedi. Davalı şirketin 'Fesuphanallah' isimli eserin bestesi üzerinde hak sahibi olduğunun ispatlanamadığını belirten mahkeme ise Koray'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
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Fesuphanallah için 20 bin TL tazminat
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