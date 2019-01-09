Milli Saraylar, 6 ayda 217 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan çevre dostu 'Sıfır Atık' projesine Milli Saraylar da katıldı. Yenilenebilir enerjiye geçme projesi kapsamında personele eğitim verildi, sistem kuruldu ve tüm atıklar kaynağından ayrıştırıldı. Bu kapsamda Milli Saraylar'a bağlı Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Şale Köşkü, Florya Atatürk Köşkü ve Beşiktaş Milli Saraylar Misafirhanesi'ne genel geçici depolama alanları kuruldu. Bu alanlara evsel atık, elektrik ve elektronik eşya atıkları, tehlikeli atıklar, bahçe ve ambalaj atıkları, bitkisel yağlar gibi atıkların toplanmasını sağlayan üniteler yerleştirildi. Ayrı ayrı toplanan ambalaj atıkları ve evsel atıklar, ilgili ilçe belediyeleri tarafından her gün düzenli olarak alındı. Dolmabahçe Sarayı'nda 2018 yılında günlük yaklaşık 500 kg ambalaj atık toplandı.

'Sıfır Atık' projesi kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dolmabahçe Sarayı bahçesine 'geri dönüşebilir' ve 'evsel atıklar' olmak üzere iki bölmeli geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Çalışma kapsamında 2018 yılında Dolmabahçe Sarayı bahçe atık ünitelerinden günlük yaklaşık 20 kg plastik, 25 kg cam ve 20 kg kâğıt geri dönüşüme kazandırıldı.

Milli Saraylar'da yaprak ve çim benzeri bahçe atıkları için de çalışma yürütüldü. Bu tip atıklar, poşetlenerek bağlı oldukları ilçe belediyelerine kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) işlemi için teslim edildi. Bu kapsamda sadece Dolmabahçe Sarayı'nda haftalık yaklaşık 5000 kg bahçe atığı toplandı.

Geri dönüşüm projesine, kurum içi restorasyon, bakım ve onarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli atık türleri de dahil edildi. Yine 2018 yılında oluşan yaklaşık 4000 kg tehlikeli atık İSTAÇ' a (İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ) teslim edildi. 20 kg atık pil de ilgili kuruluşlara gönderildi.

Kurum içerisinde yemekhane ve kafeteryalarda biriktirilen bitkisel atık yağlar da unutulmadı. Bu tip atıklar, sızdırmaz kaplarda toplanarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmaya teslim edildi. 2018 yılında yaklaşık 1700 kg bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı ve biyodizel elde edilmesine katkı sağlandı.

Proje kapsamında metal türü, elektrikli ve elektronik eşya atıkları da değerlendirildi. Milli Saraylar bünyesinde yer alan depolama alanında uygun konteynırlarda biriktirilen atıklar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) teslim edildi. 2018 yılında 800 kg elektrikli ve elektronik eşya, 3290 kg metal atık toplanıp MKEK'e gönderildi.