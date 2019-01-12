Türk sanatçılardan Londra karması

BUGÜN NELER OLDU

Ressamlar Devrim Erbil, Renk Erbil Martin, Meral Yıldız, Halit Demirel ve Yiğit Dündar, heykeltıraşlar Tuba Önder Demircioğlu ve Beste Alperat ile fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban Londra'da sergi açtı. 8'i Türk 10 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi Camberwell semtinde bulunan GX Gallery'de sergilendi. Ayrıca Çerkes kökenli grafik sanatçısı Bashir Borlakov ile İtalyan ressam Thomas Frontini'nin eserleri de karma sergide yerini aldı. Sergiyle ilgili Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan galeri sahibi Şule Clair Altıntaş, bunun Londra'daki ilk sergileri olduğunu söyledi. Türk sanatçıların yurt dışında yeterince temsil edilemediğini belirten Altıntaş, Türk sanatçıların müzelerde yer almadığını da gözlemlediğini dile getirdi.Altıntaş, 10 sanatçıyı bir araya getiren serginin en önemli isminin ise Devrim Erbil olduğunu vurguladı. Sanatçı Renk Erbil Martin de İngiltere'de 500 bin kişiyi bulan Türk nüfusu içinde yaratıcı beyinlerin giderek arttığını anlatarak, "Bizim dinamizmimiz çok farklı" dedi. 5 Şubat'a kadar açık kalacak serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da katıldı.