Farklı kültürleri birleştiren müzik!

Blanc et Noir adıyla uluslararası birçok müzik festivalinde yer alan ve dünya sahnelerinde Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı yorumlarıyla renklendiren piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner yeni çıkan albümleri HANDS ile İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Farklı kültürleri birleştirmek, bununla zenginleşebilmek ve herkese aktarabilmek için HANDS "ELLER" diyerek yola çıkan ikili konserde Adnan Saygun, Âşık Veysel gibi Türk bestecilerin yanı sıra Moszkowski, Shostakovich, Rachmaninoff ve Piazzolla gibi bestecilerin eserlerini seslendirecekler.

Tarih: 22 Ocak 2019 Salı

Saat: 20:00

Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu