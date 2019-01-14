Kempf ile Boğaz’da Rusya rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

SABAH ve Daily SABAH'ın medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri'nin yeni yıldaki ilk konuğu dünyaca ünlü İngiliz piyanist Freddy Kempf oldu. 12 Ocak Cumartesi akşamı Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de sahneye çıkan Kempf, Rus bestecilerden oluşan programı ile ayakta alkışlandı. "Rus Avangardı" sergisi ve Kempf'in programı ile boğazda adeta Rusya rüzgarı esti. 12 dil konuşan Kempf, resital sonunda dinleyicilere Türkçe teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparlsan ile resital öncesi buluşan sanatçıyı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, ünlü piyanistimiz Süher Pekinel ve ünlü Azeri piyanisti İslam Manavof da tebrik etti.