Altı Çarpı İki

Stockholm Polis Teşkilatı'ndan Komiser Desiré Rosenkvist öldürülmek üzere olan bir kadından mektup alır. Mektubu yazan kişi geçmişte işlenen bir cinayete değinerek, sadece Desiré'nin bilebileceği bir ayrıntıya da yer vermiştir mektubunda.

Desiré mektubu yazan kişiyi bulmak ve katili durdurmak için eski ortağı Sam Berger ile Molly Blom'dan yardım ister. Ancak İsveç Güvenlik Teşkilatı'nın peşlerinde olduğu Berger ile Blom saklanmak zorunda olduklarından işleri çok zordur. Korkunç kış şartlarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada, acımasız bir seri katilin peşine düşen ikili, katile yaklaştıkça işler iyice zorlaşacak ve kendileri av haline gelecektir. Arne Dahl serinin ilk kitabı olan Yedi Eksi Bir'den sonra okuru çok daha çetin koşulların hâkim olduğu, çok daha karmaşık hesapların döndüğü bir dünyaya götürüyor.

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