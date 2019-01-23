"Uzun yıllar boyunca güncel siyasetin çerçevesinde tanıdığımız Mehmet Barlas, Dün Dündür'le herhalde pek bilinmeyen bir kimlikle karşımıza çıkacak. Yani, hep uygarca yaşamalardan yana, hep o barışçıl kimliğiyle, sürgit arayışıyla." (Selim İleri)

Türk siyasetinin yaşayan en önemli tanıklarından, duayen gazeteci Mehmet Barlas, Dün Dündür'de hayat öyküsünü, meslek anılarını, sanat ve siyaset dünyasında kurduğu dostlukları, bir başka gazeteciyle, Göksan Göktaş'la paylaştı. Dün Dündür, sadece bir söyleşi kitabı değil, aynı zamanda yakın tarihimizin incelikli bir okuması da…

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