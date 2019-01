En mutlu günümüz evlendik

BUGÜN NELER OLDU

Dünyacaünlü piyanist Fazıl Say üç yıldır birlikte olduğu piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'da evlendi. Fazıl ile Ece Say çifti, nikah fotoğraflarını "En mutlu günümüz, Milano'da evlendik" notu ile sosyal medyada paylaştı. Türkiye'nin Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliklerini, çiftin yakın dostları Kadir Dursun, Haldun Demirhisar, Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. Say çifti düğünlerini ise yazın Türkiye'de yapmayı planlıyor. Fazıl Say, İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak'ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scala'da konser verecek. Sanatçının İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek.