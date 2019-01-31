Kitty Shakespeare bir sinema öğrencisi. Los Angeles'ın önemli yapımcılarından Everett Klein'ın çocuğuna Noel tatili süresince bakıcılık yapması gerekiyor. Karla kaplı, hiçbir şeyin olmadığı bir

ormandaki malikânede hem de.

Adam Klein. Ünlü belgeselci. Los Angeles'ta ağabeyiyle aralarında geçen tartışma yüzünden inzivaya çekilmiş, ormandaki kulübesinde yaşıyor. Ağabeyinden de malikaneden de uzak durmayı tercih ediyor. İkisinin de hesaba katmadığı bir şey var. İlk görüşte aşk! Sonrası gizli buluşmalar, romantizm, heyecan, kahkaha. Ta ki tek bir hata her şeyi altüst edene dek.

Kitty'nin gelecek hayallerini de aşk hayatını da mahvedene dek. Her şeye yeniden başlaması gerekiyor artık. Eh, gerçek aşkın kolay olduğunu kim söyledi ki? Yazdığı kitaplarla adından sıkça söz ettiren Carrie Elks'in aşk dolu serisi "Shakespeare Kardeşler"in ikinci kitabı Kış Masalı'nda içinizi ısıtacak bir kış romantizmine hazır olun!

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