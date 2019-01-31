Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Korkusuz Meles

ile Edik birlikte çalışan iki arkadaş. Bir yeraltı şehrinde yaşıyor ve kendilerine “olay çözücü” diyorlar. Bir iş gelmesini bekleyerek günlerini geçirirken tam da istedikleri gibi bir olay gerçekleşiyor. çalınıp onlardan yardım isteniyor.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 17:38
Korkusuz Meles

Korkusuz Meles ile Edik birlikte çalışan iki arkadaş. Bir yeraltı şehrinde yaşıyor ve kendilerine "olay çözücü" diyorlar. Bir iş gelmesini bekleyerek günlerini geçirirken tam da istedikleri gibi bir olay gerçekleşiyor. Kapıları çalınıp onlardan yardım isteniyor.

İki arkadaş bu yeraltı şehrinin kurulmasına kadar uzanan bir sırrın peşine düşüyor. Çalınan beş altın yılan yumurtası onları beklemedikleri başka maceralara da sürüklüyor. Emre Karacan'ın siyah beyaz resimlediği Korkusuz Meles, 9 yaş üstü çocuklara hitap ediyor.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkusuz Meles
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN