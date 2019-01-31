Korkusuz Meles ile Edik birlikte çalışan iki arkadaş. Bir yeraltı şehrinde yaşıyor ve kendilerine "olay çözücü" diyorlar. Bir iş gelmesini bekleyerek günlerini geçirirken tam da istedikleri gibi bir olay gerçekleşiyor. Kapıları çalınıp onlardan yardım isteniyor.

İki arkadaş bu yeraltı şehrinin kurulmasına kadar uzanan bir sırrın peşine düşüyor. Çalınan beş altın yılan yumurtası onları beklemedikleri başka maceralara da sürüklüyor. Emre Karacan'ın siyah beyaz resimlediği Korkusuz Meles, 9 yaş üstü çocuklara hitap ediyor.

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