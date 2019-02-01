Gülben Ergen D&R Sahnesi'nde "Çocuklar Gülsün Diye" etkinliğine katıldı

Zorlu PSM'de gerçekleşen Çocuk Sanat Festivali kapsamında yer alan D&R Sahnesi, festivalin ilk gününde keyifli söyleşilerle hem çocukları hem de aileleri ağırladı.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Gülben Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" projesiyle D&R Sahnesi'nin konuğuydu. Sahnede çocuklarla bir araya gelen Gülben Ergen, minik misafirleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sonrasında sahneye blogger Berk Coşkun'u davet eden Ergen, birlikte çektikleri videoyu misafirlere izletti.

Gülben Ergen, etkinlik sonrası D&R Sahnesi'nde yaptığı açıklamada, "Bugün düzenlediğimiz söyleşiye pek çok şehirden misafirimiz katıldı. Bu şehirlerin birçoğunda da daha önce anaokulları açmıştık. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak, bugüne kadar 38 tane anaokulu açtık. 39. anaokulumuzu da Diyarbakır'da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Kendi açımdan bakacak olursam, çocuklarım olmadan önce de çocuklara karşı hassasiyetim vardı. Çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projelerine büyük bir mutlulukla dahil oluyordum. Çocuklar iyidir, saftır, yalan bilmez, onlar katıksız iyilik içindedirler. Ancak, yaşam, şartlar ve zorluklar kimi zaman çocukların hayatına mecburiyetler katar. Eşitsizliklerin getirdiği zorluklarla çocukların karakterleri şekillenebilir. Acı, yokluk, hasret, sahip olamamak, eğitim alamamak, fırsat eşitsizliği gibi sıkıntılar olabilir. Ben bu eşitsizlikleri bir nebze de olsa azaltmak, bu eşitsizlikleri yıkmak, fark yaratmak için anaokulları açıyorum. Gücüm ve ismim buna yetiyor. Açtığımız 38 okulun her birinde 100 çocuk okuyor ise tüm okullarda okuyan çocuk sayısı 3800 demektir. Bu rakamı daha da büyütmek, anaokullarını 81 ile yaymak istiyoruz. Anaokuluna giden çocukların sayısının yıllar içinde artacak olması, beni heveslendiriyor. Anaokulu haricinde ilkokul, lise, üniversite, yabancı dil gibi eğitim pek çok seviyesinde herkes elini taşın altına sokarsa, birlikte çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu konuda hassasiyet gösteren pek çok sanatçı arkadaşım var. Aynı zamanda iş adamları, iş kadınları da eğitime destek oluyor. Herkes bir şeyler yapabilir. Çocuklarımızın ve ülkemizin buna ihtiyacı var.

Sömestr tatili benim açımdan oldukça yorucuydu. Çocuklarımla birlikte çeşitli etkinlikler yaptık. Devamlı bir aksiyon halindeyiz. Gündemimizde futbol maçları ve sinema filmleri var" dedi.

D&R Sahnesi Ragıp Savaş'ı ağırladı

D&R Sahnesi ilk gün söyleşilerinde başarılı tiyatrocu Ragıp Savaş'ı konuk etti. D&R Sahnesi'nde çocukların ve velilerin sorularını yanıtlayan Ragıp Savaş, "Yaptığımız iş bildiğimiz anlamda bir tiyatro ya da oyunculuk eğitim değil. Daha ileriki dönemlerde, yaratıcı dramadan sonra oyunculuk eğitimine geçiş olabilir. Yaratıcı drama için tamamen pedagojik formasyonlu, çocuklara oyun yoluyla öğretilen bir format diyebiliriz. Yaratıcı drama oyuncu yetiştirmekten çok oyuncu adaylarını yetiştirir ve hayata hazırlar. Çocuklar üst eğitimlerle oyunculuğa doğru ilerleyebilirler. Çocuk Sanat Festivali D&R Sahnesi 3 Şubat'a kadar devam edecek ve biz de atölyelerimizle burada olacağız" dedi.

Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal Gerger'in konuşma yaptığı "Bebeğiniz Uykuyu Çok Sevecek" söyleşisi, ailelerden yoğun ilgi gördü. Sinem Akınal Gerger, konuşmasında çocuklarda uyku eğitimi konusunda ailelerin işine yarayacak bilgileri katılımcılarla paylaştı. Blogger Ece Kumkale, yazarlar Filiz Tosyalı ve Esra Alkan D&R Sahnesi'nde konuşma yaparken, köy çocukları için yaptığı çalışmalarla herkese ilham veren Sera Çamaş ve "Mindfulness" programı ile Erhan Ali Yılmaz, sahne alan diğer isimler oldu.

3-15 yas¸ arası çocukları sanat ile buluşturan festival, 3 Şubat'a kadar sürecek. Çocuk Sanat Festivali'nde yarın Ceyda Düvenci, Dilara Koçak ve Devrim Erbil'in yanı sıra Pedagog Gözde Erdoğan, Ayşe Gül Kara Zorlu, Eataly Şefi Claudio Chinali, Pedagog Dr. Sevil Yavuz, Ragıp Savaş Akademisi ve Parıltı Derneği, çocuklarla buluşacak.

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Güliz Şengüler / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 0530 384 62 78