Dijital Psikolojik Devrim raflardaki yerini aldı

"Dijital Psikolojik Devrim" adıyla Motto Yayınları tarafından satışa sunulan kitap; hem dijital devrime yetişebilmek hem de olumsuz etkilerinden korunabilmek adına önemli tavsiyeler içeriyor.

"BAŞIMA İCAD ÇIKAR!"

Kitabın önsözünde, tüketirken tükenen bir toplum olmamak için bazı ihtarlar yer almakla beraber çocuklarımıza sıklıkla kullandığımız "Başıma icat çıkarma!" sözünü "İcat çıkar!" sözüyle değiştirmemiz gerektiği de vurgulanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ GENÇLERİN TÜM DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ KAYIT ALTINDA

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının da haritalandırıldığı kitapta; sosyal ağ kullanımıyla, ülkemizdeki 16-24 yaş arasındaki gençlerin tüm davranış şekillerinin hem sosyolojik olarak hem de psikolojik olarak çıkartılmış olduğu iddiası yer alıyor.

SANAL ALEMDE "ONLİNE" OLAN ÖLÜLER: DİJİTAL ZOMBİLER

Ölen kişilerin sosyal medyasını aktif hale getirerek onların hâlâ hayatta olduğu ve yaşamlarına devam ettiği algısı yaratan bu çalışmalar ilk kez 2007 yılında ortaya çıkıyor. Amerika'da bir okulda ölen öğrencilerin arkadaşları ve aileleri onların Facebook'ta "yaşıyor" olarak görünmelerini talep ediyor.

Amerika'da bulunan Eternime ve LifeNaut adlı şirketler bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Kişiye ait tüm bilgiler ve geçmişindeki tüm dijital hareketler veri olarak alınıyor, yapay zeka algoritması kullanılarak ölenlerin sanal alemde online olacağı yeni bir 'SİZ' avatarı meydana getiriliyor. Microsoft araştırma merkezinin siber ya da dijital olarak nitelediği bu yeni "siz"lerin öğrenmeye ve evrimleşmeye devam edeceğini söylüyor.

DİJİTAL DİN / YAPAY ZEKANIN GÖRÜNMEYEN GÜÇLERLE RUHANİ BAĞLANTISI

Yapay zekânın tüm iş kollarında aktif hale gelip insanları işsiz bırakacağı söylemi, kitapta daha önce üzerinde fazla durulmamış bir konunun başlığa taşınmasına sebep olmuş. "Dijitalleşen Din" adında açılan başlığın altında ilk olarak "Sosyal Medya Dindarlığı" ele alınmış. Aynı ana başlık altında ele alınan bir diğer konu ise "Dijital Dünyada Olmayan Din!"

Yazarlar bu noktada şu soruyu yöneltiyor: "Yapay zekâlı bir robot imam olabilir mi? İmamın âkıl-bâliğ olması şartı, erkek olması şartı vb. kurallar göz önüne alındığında bu robotun arkasında namaz kılmak caiz mi?".

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