Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 23 Şubat’ta başlıyor

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, düzenlenen basın toplantısı tanıtıldı. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 23 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan festivalin teması 'Bir Uzun Hikâye' olarak belirlendi. 9 gün sürecek olan festival, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Festival alanında; şiir dinletileri, söyleşiler, paneller ve imza günleri gibi birçok etkinlik yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Basın Yayın Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalin onur yazarı Mustafa Kutlu olarak belirlenirken ömrünü bilim tarihi çalışmalarına adayan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin için de anma etkinliği düzenlenecek.



Ayrıca; 23 Şubat'ta kapılarını açacak olan festival, bu yıl 4'ncüsü gerçekleşecek olan 'Fellowship: Uluslararası İstanbul 4'üncü Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'na de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda fuarda stant açacak 200'den fazla yayınevinin yanı sıra Fellowship programı dolayısıyla da 70 farklı ülkeden 200 yabancı yayıncı da festival alanında Türk yayıncılarla bir araya gelerek telif anlaşması yapacak. Festival alanında 50'den fazla tercüman da görev yapacak.





"BU YIL JAPONYA VE RUSYA ÖZELLİKLE FOKUS OLDUĞUMUZ BİR ÜLKE"

Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru konu ile ilgili şöyle konuştu, "İstanbul Fellowship Uluslararası Telif Zirvemizin dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 200 yabancı yayıncıyı İstanbul'da ağırlayacağız. 100 kadar da Türk yayıncı yayında olacak. Bu 300 yayıncımız üç gün boyunca telif alışverişi ile alakalı görüşmeler yapacaklar. Telif alışverişinin gerçekleşmesi, kültürler arası etkileşimi sağlaması, Türkiye yayıncılarının dünyaya açılması alanında her açıdan önemli bir proje olacak. Umuyoruzki birçok Türk kitabı yurt dışında yayınlanmış olacak bu program sayesinde. 575 yabancı yayıncı programa katılmak için başvuruda bulundu. Bizim değerlendirme ekibimiz bunların arasından 200 yayıncıyı seçtiler ve davet ettik. Yayıncılarımızın özellikleri ülkelerinde önemli yayın evi olmaları, yurt dışı ile iş yapabilen yayın evleri olmaları ve telif alışverişine açık olmaları açısından çok önemli. Program boyunca 8 ayrı oturumumuzda olacak bunlar ülke tanıtımları ile alakalı, pazar bilgileriyle alakalı, çocuk yayıncılığıyla alakalı, programlar olacak. Bu yıl Japonya ve Rusya özellikle fokus olduğumuz bir ülke. Türk Japonya Kültür Yılı 2019 Japon ve Rus eserlerinin Türkçe ile etkileşimi alakalı da bir panelimiz olacak, pazarlama ile alakalı bir panelimiz olacak hem yerli hem yabancı yayıncıların oldukça verimli geçireceği bir üç gün olacak" dedi.



"İSTANBULLULARA MÜJDE DİYELİM"

Basın Yayın Birliği Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek ise şu ifadeleri kullandı, "23 Şubat 3 Mart tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezin'de kitap fuarı düzenliyoruz. En büyük katkıyı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi veriyor. İstanbul Ticaret Odası'nın, İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarını söylemeden geçemeyeceğim. 70 ülkeden 200'ün üzeri yayıncının katılacağı bir kitap festivali olacak, onur konuğu Mustafa Kutlu bunun haricinde kendini bilim dalına adamış olan ve geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Fuar Sezgin ile alakalı etkinlikler ve anma programları da yapılacak. Hafta boyunca etkinlikler şiir dinletileri, konferanslar, okumalar, imza günleri ve özellikle çocuklara özel programlar, etkinlikler yapılacağı bir kitap festivali olacağına umuyoruz. Okuyucularımızın da rahat ulaşım için Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde olan bu fuara Yenikapı Metro istasyonundan gün boyunca ring seferler düzenlenecek. Hem geliş de hem gidiş de Yenikapı istasyonuna ulaşması konusunda da kolaylık olmasını istiyoruz. İstanbullulara müjde diyelim İstanbul'un göbeğinde bir kitap fuarı, kitap festivali var tüm okuyucularımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı dil bilmeyen katılımcılar için İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça dillerinde 50 tercümanın görev yapacağı belirtildi.