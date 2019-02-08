Minikler sahne arkasını gezdi

"Operatur" etkinliği kapsamında Malazgirt İlkokulu öğrencileri sanatçılar eşliğinde SAMDOB binasını ziyaret etti. Samsun Devlet Opera ve Balesi, Şubat 2013'te Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir projeyle "Operatur" adlı çocuklara yönelik interaktif eğitim etkinliğini hayata geçirdi. 2018-2019 sanat sezonunda tekrardan repertuvara eklenen "Operatur" eğitim etkinli��i kapsamında minikler, eğlenceli ve eğitici bir oyunun içindeki katılımcı seyirciler olarak operayı gezerken hem kurum içindeki faaliyetleri hem sahne arkasını hem de sanatçıların eserlere hazırlanış aşamalarını gözlemleyerek opera ve bale sanatını yakından tanıma imkanı buldu.

Çocukların sadece sahne üstünde olanları değil üretimin tüm aşamalarını görebilmelerini sağlamak için klasik eğitim etkinliklerinden farklı olarak sahne, atölyeler ve çalışma salonlarının performans alanı olarak kullanıldığı "Operatur"da küçük öğrenciler sanatçılar tarafından opera binasının girişinde karşılandılar ve yaklaşık iki saat boyunca opera bale binasının tüm alanlarını dolaşarak provalara ve üretimlere katıldı.