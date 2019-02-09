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Amazon’a tazminat davası açtı

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019
Woody Allen Amazon’a tazminat davası açtı
ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen, hakkında 25 yıl önce yapılmış suçlamaları bahane ederek, anlaşmayı fesheden e-ticaret firması Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Amazon ve Allen ilk kez 2016'da, yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Ancak Amazon, geçen haziranda Allen'in bu yıl gösterime girecek "A Rainy Day in New York" (New York'ta Yağmurlu Bir Gün) filmini dağıtmayacağını belirterek anlaşmayı feshetti. Fesih gerekçesi olarak Allen hakkında, evlatlık kızı Dylan Farrow'a taciz iddialarını ortaya attı.
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Woody Allen Amazon’a tazminat davası açtı
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