Neşeli Makarnalar D&R'da çocuklarla buluştu!

İstinye park D&R'daki imza gününde minik okuyucular, yazar Hande Ertem Ergün'e kitabı imzalatabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Hande Ertem Ergün'ü Galatasaray eski sportif direktörü olan eşi Cenk Ergün ve Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı.







Yazar Hande Ertem Ergün, kendi oğlu Cenk Efe'den esinlenerek yazdığı kitapta çocuklara sağlıklı yemek yeme alışkanlığını neşeli bir üslupla anlatıyor.

Kitabın çıkış hikayesini de paylaşan Ergün, "Eşim Cenk bey Galatasaray'da görev yaparken uzun deplasman ve kamp döneminde bizimle pek vakit geçiremezdi. Ben de bu dönemde kitaba başladım. Yani kitabın çıkmasında Galatasaray'ın payı büyük" dedi.

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