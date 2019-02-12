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'ın yeni albümü müzikseverlerle buluşuyor!

Bu toprakların kemancısı olarak nitelendirilen değerli keman virtüözü ’ın projesi “Türk Valsleri”, 15 Şubat’ta müzikseverlerle buluşuyor!

Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 11:18
Cihat Aşkın'ın yeni albümü müzikseverlerle buluşuyor!

Türk Valsleri'nin düzenlemeleri besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'ya ait. Cihat Aşkın Türk Valsleri'ni şu şekilde ifade ediyor; "İtalyan maestro'nun yönetimindeki bando İstanbul'un meydanlarında çalmaya başladı.

Güzel melodiler şehrin her tarafında yansımaya devam ederken bu duruma içten içe üzülen kıymetli Türk bestekârlarından Dede Efendi cesaretle ortaya çıkarak bir iddia ile 'bunu ben de yaparım' dedi ve oturdu bir çırpıda 'Yine Bir Gülnihal' isimli valsi besteledi. Dünyayı kasıp kavuran Viyana valslerinin yanında bu naif romantik ilk Türk valsi oldu Daha sonra diğer bestekârlar onu takip ettiler.

YEŞİLÇAM FİLMLERİ İLE 20. YÜZYILA DOĞRU...

Tıpkı diğer danslar gibi Türk valsleri de yeni toplumun içinde yer almaya başladı. Cumhuriyet devrinden sonra hızla artan balolarda söylenen ve çalınan valsler Yeşilçam filmleri ile 20. yüzyıla doğru nostaljik melodileri bize aktardı." "Türk Valsleri", 15 Şubat'ta Zorlu PSM Allaturca Music işbirliğiyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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Cihat Aşkın'ın yeni albümü müzikseverlerle buluşuyor!
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