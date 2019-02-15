Kütüphaneler medeniyet hafızamıza ışık tutuyor

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu yıl "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" temasıyla kütüphanelerin ortak kültür ve ilim mirasımıza yaptığı katkılara vurgu yapıyor.

22 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, İslam medeniyetinin asırlardır muhafaza ettiği ilmî birikimini ve ortak kültür mirasını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Katılımcılar etkinlik kapsamında "Geçmişten Günümüze Kütüphaneler" ve "15 Temmuz" sergilerini ziyaret edebilecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek olan yazar, akademisyen ve ilim adamları da İstanbul'daki çeşitli kütüphane ve medreselere ziyarette bulunacak.

İSLAM MEDENİYETLERİNDE KÜTÜPHANECİLİK

Kütüphaneler İslam tarihi boyunca ilmî ve kültürel hayatta önemli bir yer tutmuştur. İslamiyet'in ilk dönemlerinden bu yana kitaplara ve kütüphanelere büyük önem verilmiştir. Başta Abbasiler ve Emeviler olmak üzere birçok İslam medeniyeti Bağdat, Kahire ve Kurtuba gibi şehirlerde büyük kütüphaneler kurmuştur. İslam medeniyetlerinin ilmi ve kültürel hafızasının korunmasında da kütüphaneler başrolü oynamıştır.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi de bu yıl Arapça Kitap ve Kültür Günleri ile kütüphanelerin ortak hafızamıza yaptığı katkıya dikkat çekiyor. "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" temasıyla düzenlenecek olan etkinlikte sergiler ve gezilerle kütüphanelerin önemine vurgu yapılması ve kültür turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında yüzlerce yazar, akademisyen ve ilim adamı ziyaretçilerle buluşturularak ilim ve kültür mirasının paylaşılması, din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor.