40 yılda bir gelir Barış gibisi...

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Bir Dünya Barış'ı", etkinlikleri kapsamında önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Bir Dünya Barış'ı" konseri yoğun ilgi gördü.Usta şarkıcı Barış Manço'nun vefatının 20. yılını andıklarını söyleyen eşi Lale Manço Ahıskalı, "Gerçekten çok uzun zamanda hazırlandık. Bu etkinliğimiz Barış Manço Derneği ve İBB Kültür Daire Başkanlığı ortaklığında ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olan bir programdı. Her şey şu ana kadar çok mükemmel gitti. Dün bir sempozyum vardı. Şahane sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum. Bugün de çok harika bir konserin eşiğindeyiz. Hep beraber izleyeceğiz biraz sonra" dedi.Konserde "Dağlar Dağlar şarkısını yorumlayan Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, Barış Manço ile enstrüman çalmaktan gerçekten büyük keyif aldığını söyleyerek, yine aynı keyifle çaldığını ifade etti. Sanatçıya Gülpembe şarkısında Emrah Karaca da solist olarak eşlik etti. Sanatçı Ayşegül Aldinç, "Kara Sevda" şarkısını seslendirdi. Barış Manço'un sahnede 'Halhal' şarkısını seslendiren Özgün, Manço'nun "40 yılda bir gelir Barış gibi" sözlerine atıfta bulunarak, "Ömür geçse de onun gibisi gelmeyecek. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Onur duyduk." diye konuştu. Şarkıcı Gökhan Türkmen Barış Manço'un 'Gibi Gibi' şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, "Burada bu sahnede olmak, Barış ağabeyin şarkısını söylemek çok gurur verici. Ben hep onun izinden gittim. Bilen bilir, hep onu idolüm olarak gördüm. Hep de öyle olacak. Karakteri, saygınlığı, sevgisi, insanlara, bütün canlılara sevgisi, benim her zaman kurtarıcım oldu. Onu çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu düzenleyen herkese ve orkestraya çok teşekkürler ediyorum" dedi.Barış Manço Senfoni Orkestrası'nın da sahne aldığı etkinlikte yer alan çocuk korosu ise "Ayı", "Arkadaşım Eşek" ve "Günaydın Çocuklar" şarkılarını seslendirdi. Konser öncesi, Manço'nun ailesi ve ünlü isimlerin sanatçıyı anlattığı görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Aşırı ilgi nedeniyle sanatseverlerin bir bölümü konseri merdivenlerden izledi.