Çocuk Eğitiminde Pozitif Disiplin

Pek çok ebeveyn gibi siz de çocuğunuzun davranışlarını geliştirmek için olumlu yöntemler kullanmak istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? O halde, ceza vermeden çocuğunuzu eğitmek için sayısız pozitif disiplin yöntemi öğreneceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir. Pozitif disiplin eğitici, öğretici, yetenek geliştirici, cesaret veren, yapıcı ve çözüm getiren metotlar içerdiğinden; sorumluluk sahibi, saygılı ve becerikli çocuklar yetiştirmeniz için en büyük yardımcınız olacak. İşte bu kitapla birlikte çözüm bulacağınız sorunlardan bazıları:
-Uyku Zamanı Yaşanan Problemler
-Kardeşler Arası Rekabet
-Görevleri Yerine Getirmeme
-Okul Sorunları
-Öfke Nöbetleri
-Utangaçlık
-Yalan Söyleme
-Siz Dinlememe
-Yeme Problemleri