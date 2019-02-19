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Eğitiminde Pozitif

Pek çok ebeveyn gibi siz de çocuğunuzun davranışlarını geliştirmek için olumlu yöntemler kullanmak istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? O halde, ceza vermeden çocuğunuzu eğitmek için sayısız pozitif yöntemi öğreneceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:12
Çocuk Eğitiminde Pozitif Disiplin

Pek çok ebeveyn gibi siz de çocuğunuzun davranışlarını geliştirmek için olumlu yöntemler kullanmak istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? O halde, ceza vermeden çocuğunuzu eğitmek için sayısız pozitif disiplin yöntemi öğreneceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir. Pozitif disiplin eğitici, öğretici, yetenek geliştirici, cesaret veren, yapıcı ve çözüm getiren metotlar içerdiğinden; sorumluluk sahibi, saygılı ve becerikli çocuklar yetiştirmeniz için en büyük yardımcınız olacak. İşte bu kitapla birlikte çözüm bulacağınız sorunlardan bazıları:

-Uyku Zamanı Yaşanan Problemler
-Kardeşler Arası Rekabet
-Görevleri Yerine Getirmeme
-Okul Sorunları
-Öfke Nöbetleri
-Utangaçlık
-Yalan Söyleme
-Siz Dinlememe
-Yeme Problemleri

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Çocuk Eğitiminde Pozitif Disiplin
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