Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Hayat, Başarı ve Eğitim Evde Başlar

Hayat, Başarı ve Eğitim Evde Başlar

Birer anne baba olarak, günlük hayatta karşılaştığınız başlıca sorunlar bu kitapta bir araya geldi. Ve bu sorunların temel çözümleri, rahatlıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle desteklenerek sizler için derlendi.Bu kitabı okurken yalnız olmadığınızı fark edecek, çocuğunuzu yetiştirirken daha sağlam adımlar atmaya başlayacaksınız.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:17
Hayat, Başarı ve Eğitim Evde Başlar

-Çocuğum oyuncaklarını toplamıyor.
-Çocuğum doktorlardan korkuyor.
-Çocuğum yemek yemiyor.
-Çocuğum kardeşini kıskanıyor.
-Çocuğum geceleri yalnız yatamıyor.

Siz de buna benzer cümleleri sık sık kullanıyor ya da duyuyorsunuz, değil mi? Birer anne baba olarak, günlük hayatta karşılaştığınız başlıca sorunlar bu kitapta bir araya geldi. Ve bu sorunların temel çözümleri, rahatlıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle desteklenerek sizler için derlendi.Bu kitabı okurken yalnız olmadığınızı fark edecek, çocuğunuzu yetiştirirken daha sağlam adımlar atmaya başlayacaksınız.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayat, Başarı ve Eğitim Evde Başlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN