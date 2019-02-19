Hayat, Başarı ve Eğitim Evde Başlar

-Çocuğum oyuncaklarını toplamıyor.

-Çocuğum doktorlardan korkuyor.

-Çocuğum yemek yemiyor.

-Çocuğum kardeşini kıskanıyor.

-Çocuğum geceleri yalnız yatamıyor.

Siz de buna benzer cümleleri sık sık kullanıyor ya da duyuyorsunuz, değil mi? Birer anne baba olarak, günlük hayatta karşılaştığınız başlıca sorunlar bu kitapta bir araya geldi. Ve bu sorunların temel çözümleri, rahatlıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle desteklenerek sizler için derlendi.Bu kitabı okurken yalnız olmadığınızı fark edecek, çocuğunuzu yetiştirirken daha sağlam adımlar atmaya başlayacaksınız.

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