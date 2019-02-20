Romanda iradesiz ve zayıf bir kişilik görünümü çizen Ömer ile yapmacıksız, yürekli ve güçlü bir genç kadın olan Macide'nin aşk serüveni etrafında, dönemin bir kısım aydınının ya da yarı aydınının eleştirisini yapar Sabahattin Ali. Kendini toplumsal adalet talebinin dışında var eden, güç arzusuyla şekillenmiş, korkak, bireyci ve çıkarcı sözde aydınlarla hesaplaşır.

İçimizdeki Şeytan, Asım Bezirci'nin sözleriyle "çağına ve çevresine dürüstçe, yiğitçe, ustaca tanıklık eden" büyük bir yazarın, insan doğasına ve toplumsal yapıya dair derinlikli gözlemlerini ustalıklı bir dille betimlediği bir başyapıttır.

"İçimizdeki Şeytan, edebiyatımızın anıt yapıtlarından biridir. Gerek insana doğru bakışıyla, gerek estetiğin zorunlu ilkesi gibi duran tutumlu anlatıma önem vermiş olmasıyla, gerek kişilikleri çizerken onların ruh derinliklerine inmekte gösterdiği yetkinlikle bu roman edebiyatımızda tuttuğu seçkin yerini her zaman koruyacaktır."

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