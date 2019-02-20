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gökküresi ele geçirildi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Osmanlı gökküresi ele geçirildi
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen ve "kehanet" amacıyla kullanıldığı kaydedilen "gökküre" ele geçirildi. Şüpheli A.K'nin ikametine düzenen baskında ayrıca 28 sikke bulundu. A.K.'nin, Osmanlı dönemine ait olduğu bildirilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri, Arapça, Farsça ve henüz belirlenemeyen dillerde yazılar ve astrolojik şekillerin yer aldığı pirinç 'gökküre' için 1 milyon dolar istediği kaydedildi. Zanlı, adliyeye sevk edilirken küre, incelenmek üzere Etnografya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Osmanlı gökküresi ele geçirildi
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