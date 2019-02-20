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Hep kitap’ın yazmayı ve okumayı hayatının merkezine yerleştirenlere yol arkadaşlığı yapmayı hedefleyen “Atölye” serisi bu defa yazarların eğlenceli ve şaşırtıcı yanlarını ortaya çıkarıyor; en mahrem mekânlarının, çalışma odalarının kapılarını açıyor okura: ’tan Dickens’a  ve .

Giriş Tarihi: 20.2.2019 12:06
Sıradışı Yazarlar: Joyce'tan Dickens'a Büyük Yazarların Takıntıları ve Tuhaf Alışkanlıkları

Hep kitap'ın yazmayı ve okumayı hayatının merkezine yerleştirenlere yol arkadaşlığı yapmayı hedefleyen "Atölye" serisi bu defa yazarların eğlenceli ve şaşırtıcı yanlarını ortaya çıkarıyor; en mahrem mekânlarının, çalışma odalarının kapılarını açıyor okura: Sıradışı Yazarlar: Joyce'tan Dickens'a Büyük Yazarların Takıntıları ve Tuhaf Alışkanlıkları.

Kimi gece çalışmayı seviyordu, kimi gün doğarken. Kimi çalışma odasını gittiği her yere taşıyordu, kimi yatakta uzanmadan çalışamıyordu, kimiyse ayakta yazıyordu. Hayran olduğumuz cinayet sahnelerini küvette elma yerken yazan Agatha Christie; hikâyelerini omzunda bir kediyle kaleme alan Edgar Allan Poe; trafikte, arabasının içinde yazmayı seven Gertrude Stein…

Birbirinden tuhaf alışkanlıkları ve takıntılarıyla dünya edebiyatının önemli isimlerinin en özel anlarına tanıklık etmek istemez misiniz? Celia Blue Johnson'ın detaylı araştırmasının eseri Sıradışı Yazarlar, her yazarın kendine özel tuhaf bir yolu olduğunun kanıtı!

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