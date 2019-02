Tarihin deryasıydı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, TBMM Onur Ödülü sahibi ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Karpat'ın ölüm haberini, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar duyurdu. ABD'deki Türk Araştırmaları Cemiyeti ve Orta Asya Cemiyeti'nin kurucusu da olan Karpat'ın cenazesi, vasiyeti gereği Türkiye'de toprağa verilecek.Anne babası Türk olan Karpat, 1925'te Romanya'da dünyaya gelmişti. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1947'de alan Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler'de 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ndeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı. Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı'nı ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumu'nun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneği'nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.Osmanlı tarihi alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Karpat'ın ölüm haberini duyuran Acar, "Kemal Karpat hoca çarşamba akşamı 18.40 sularında Madison'da hayatını kaybetti. Ölüm nedeni yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Karpat'ın cenazesinin vasiyeti gereği Türkiye'de defnedileceğini açıkladı.Prof. Doktor Kemal Karpat'ın "Osmanlı'dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji", "İslam'ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması", "Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri" , "Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi 1876- 1980", "Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus" ve "Osmanlı ve Dünya Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri" gibi çok sayıda eseri vardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Karpat'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı: "Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yâd edilecektir." AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da taziye mesajı yayımladı. ANKARA