Fatih’e komşu olacak

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de 96 yaşında vefat eden Osmanlı ve Türkiye tarihi uzmanı Prof. Dr. Kemal Karpat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Karpat'ın cenazesi 25 Şubat Pazartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak. Karpat'ın cenaze namazına Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.Son olarak geçen yıl Prof. Dr. Semavi Eyice'nin defnedildiği Fatih Camisi Haziresi'nin tarihi Osmanlı Dönemi'ne dayanıyor. Hazirede Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesinin yanı başında Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa'nın kabri bulunmaktadır. Hazîrenin giriş bölümünde ise Fatih Sultan Mehmed Han'ın hanımı Gülbahar Hatun'un türbesi ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa türbeleri bulunmaktadır. Hazireye defin için Osmanlı döneminde de saraydan, yani padişahtan izin almak gerekiyordu. 19. yüzyıla gelinceye kadar camilerin hazirelerine sivil defin yapılmazken, 19. yüzyıl birçok açıdan değişimlerin yaşandığı dönem olur ve siviller de defnedilmeye başlanır. Sadrazamlar, şeyhülislamlar, müşirler ve pek çok ilim adamının mezarlarının burada olması, Osmanlı protokolünün adeta törendeymiş gibi bir arada görülmesine imkân vermektedir.Hazire'de kabri bulunlar isimlerden bazıları şöyle: Edebiyatçı Ahmed Midhat Efendi, Vezir Ahmed Nazîf Paşa, Edîb Alî Nûsret Bey, Şeyhü'l-İslâm Amasyavî Seyyîd Halîl Efendi, Sadrâzam Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Âlim Manastırlı İsmail Hakkî Efendi, Hâriciye Nâzırı Mehmed Râşid Paşa, Askerî Müfettiş Mehmed Tevfîk Paşa, Matematikçi Sâlih Zeki Bey, Vezîr Velîyüddîn Paşa (?-1891), tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık(2016), tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice(2018).