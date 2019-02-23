Ramses’e güneş vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'ın Asvan vilayetinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı'ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. Asvan Valisi Ahmed İbrahim, yaptığı açıklamada, yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin turistin izlediğini belirtti. Çeşitli kutlamalar ve folklor gösterilerine sahne olan tapınaktaki olayı izlemeye gelenler arasında büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de yer aldı. Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Astronomi harikası olarak kabul edilen söz konusu olay sadece, II. Ramses'in doğum günü kabul edilen 22 Ekim ile taç giyme günü kabul edilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor. Antik Mısır'da, II. Ramses heykeline 22 Ekim'de güneş vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.