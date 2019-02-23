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ödüllü lezzetleri ’de

FURKAN KARA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019
UNESCO ödüllü Hatay lezzetleri Ataşehir’de
UNESCO tarafından 26. Gastronomi Şehri ilan edilen Hatay'ın lezzetleri ve kültürel zenginlikleri İstanbullularla buluşuyor. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından düzenlenen ve kentin ödüllü mutfağı ile yöresel ürünlerinin sergileneceği "Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri" Ataşehir meydanı etkinlik alanında başladı. Künefeden tepsi kebabına, kağıt kebabından kabak tatlısına, salçasından nar ekşisine birbirinden lezzetli ürünler saat 10:00'dan 23:00'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. HATİAB Genel Sekreteri Adnan Dolapçıoğlu, "26 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapan Hatay'ın tarihsel zenginliğinin yanı sıra gastronomi zenginliği de bulunuyor. Herkesi davet ediyoruz" dedi.
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UNESCO ödüllü Hatay lezzetleri Ataşehir’de
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