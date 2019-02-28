Astrophil ile Stella Soneler

İngiliz edebiyatının Shakespeare ve Marlowe'la birlikte üç büyük kurucusundan biri kabul edilen Sir Philip Sidney (1554-1586), adeta on altıncı yüzyıl İngiltere'sinin asker, diplomat ve sanatçı kavramlarının vücut bulmuş hali… Henüz otuz iki yaşında bir savaş sırasında ölen bu süvari subayı, Astrophil ile Stella (Yıldız Seven ile Yıldız) adlı soneleriyle dört yüzyılı aşkın bir zaman sonra Türk okurunu Nazmi Ağıl'ın zarif çevirisiyle selamlıyor.

Mina Urgan'ın "Shakespeare'in sonelerinden sonra çağın en güzel aşk şiirleri" dediği Sidney'in eseri, bu müstesna adamın özel hayatından izlerle, gündelik hayatın ayrıntılarıyla ve İngiliz Rönesansının estetiğiyle bezeli. Dil ve üslup incelikleriyle baştan sona dinamik bir anlatıma sahip olan Astrophil ile Stella, İngilizcesi ve Türkçesiyle beraber, çift dilli olarak şiirseverlerin ilgisine sunuluyor.

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