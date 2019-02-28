İlber Ortaylı ile “bir ömürlük sohbet”

Söyleşiye katılan konuklarla düşüncelerini paylaşan İlber Ortaylı, "Hayatta doğru eşi seçmek bir bakıma şansa bağlı diyebiliriz. Ancak doğru işi seçmek tamamen bizim elimizde… İş seçiminde doğru tercihler yapmak hayatımızın geri kalanı için büyük önem taşıyor" dedi. Araba veya trenle yapılan yolculuklardan büyük keyif aldığını, bu tarz yolculuklarda etrafa bakmanın kendisini dinlendirdiğini belirten Ortaylı, edebiyat üzerine sorulan soruları da yanıtladı. İlber Ortaylı, Fransız klasiklerinin hepsinin okunması gerektiğini, Rus ve İran edebiyatının da yüksek bir yerde durduğunu belirtti. Ortaylı, konuklara hocası Halil İnalcık'tan 'Osmanlı İmparatorluğu', Goethe'den 'Batı-Doğu Divanı', Şirazi'den 'Hafız Divanı' ve Yaşar Kemal'den 'İnce Memed' kitaplarını okumalarını tavsiye etti.

Eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan yazar, "Hayatta bazı şeyleri erken yaşta yapıp sabitleştirmek zorundayız. İleri toplumlar bu durumu tespit edip buna göre hareket ediyor. Yani işi kadere ve kısmete bırakmıyorlar. Yapay zekâ gibi olgular elbette önemli ancak öncelikle bireylere düzgün eğitim vermek gerekiyor. Eğitim düzgün bir şekilde alındıktan sonra bahsettiğimiz kavramlar kişiye faydalı olabilir" dedi.

İlber Ortaylı, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" isimli yeni kitabında herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerde bulunuyor. Bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor.

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