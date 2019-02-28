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sergisi açılıyor

() Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı işbirliği ile hazırlanan, “” başlıklı ebru temalı sergi, eski bir su deposu olan ’nde (Maksem) açılıyor. Açılış, 1 Mart 2019 Cuma, saat 18.00 de gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 15:32
Su Medeniyetinden Yansıyanlar sergisi açılıyor

"Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı sergide, ebru sanatçısı Fatih Yeşil'e ait 99 eser yer alacak. Sergi, birçok çiçeği su üstünde ilk kez yapmayı başaran ve akkase ebru tekniğini icat eden Necmeddin Okyay anısına düzenleniyor.

Sergide ayrıca Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Hanifi Dursun ve Kamuran Çınar'ın da katkılarıyla; hüsn-i hat, tezhib, minyatür ve resim çalışmalarının bulunduğu, geniş bir Türk İslam eserleri koleksiyonu İstanbullularla buluşacak.

Günümüzde Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak İstanbullu sanatseverlere hizmet veren Maksem, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için I. Mahmud döneminde inşa edilen bir yapı. Maksem, 12 Mart'a kadar "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

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Su Medeniyetinden Yansıyanlar sergisi açılıyor
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