100 Soruda Osmanlı Müziği

Osmanlı Müziği nedir?
Osmanlı Müziği'nin branşları nelerdir?
Osmanlı Müziği nasıl öğretilirdi?
Tarih boyunca Osmanlı-Avrupa müzik etkileşimlerinin öğeleri nelerdir?
Meşkten nota yazımına ne zaman, nasıl geçildi?
Türkkârilik ve Alla Turca stili nedir? Bestecileri kimlerdir?
Türk konulu, Osmanlı müziği etkisinde bestelenmiş Avrupa
Müziği eserleri nelerdir?
Osmanlı Sultanı'na org gönderen kraliçe kim?
Johann Sebastian Bach'ın kardeşi İstanbul'da ne yaptı?
Itri, Tanburi Cemil Bey, Hacı Arif Bey ve Osmanlı Müziği'nde dönemler,
Avrupa Müziği'yle etkileşimler ve geçiş süreçlerinin müzikte
yansımaları nasıldı?
Franz Liszt hangi Osmanlı Sultanı'nın sarayında konser verdi?
Türk öğrencileri var mıydı?
Bestekâr Sultanlar ve saray erkânı kimlerdir?
Osmanlı saray tiyatroları ve temsil mekânları nelerdir?
İlk piyano yapımcısı Osmanlı lüthiye'nin hikâyesi neydi?
Osmanlı kadınının müzik hayatı nasıldı?
II. Meşrutiyet'in ilanı Osmanlı Müziği'ne nasıl yansıdı?
Osmanlı Müziği'ni nasıl araştırmalı?
Ve Osmanlı Müziği'ne dair merak edilen daha nice konuyu,
Doç. Dr. Evren KUTLAY 100 soru ve cevapla anlatıyor…