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Bir : Romanival geliyor!

Romanival, Bir sloganıyla 4 ’ta ’i ve Roman kültürünü yaşatmak için İzmirliler ile buluşuyor.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:40
Bir Roman Karnavalı: Romanival geliyor!

İlk Roman Karnavalı unvanını taşıyan Romanival ile 4 Mayıs 2019 günü baharı karşılayacağız! Hamdi Akatay & Tepecik Filarmoni Orkestrası, Kobra Murat, Dolapdere Big Gang, Taksim Trio gibi Roman müziğinin önde gelen grup ve sanatçıları ile Hıdırellez karnavalında sahne alacak

Romanival; birbirinden çeşitli ürünlerin bulunduğu pazar alanı, tüm gün sürecek atölyeler ile gerçek roman kültürüne ve halkına dair birçok sürpriz ile karnaval deneyimini bir arada sunacak.

YER: İZMİR ARENA
TARİH: 4 MAYIS 2019

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Bir Roman Karnavalı: Romanival geliyor!
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