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? İşte bu hafta

Sinemaseverler bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini büyük bir merakla araştırıyor. Türkiye'deki salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen "Herkes Biliyor" adlı filmi Türk izleyicisi ile buluşacak. Brie Larson'ın Carol Denver'a hayat verdiği "Captain Marvel" filmi aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Peki, ? İşte, sinemada vizyona girecek filmlerin isimleri ile oyuncu kadroları ve konuları...

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 10:32
Sinemada bu hafta hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek filmler

Sinema severler için beklenen gün geldi çattı. 'Sinemada bu hafta hangi filmler var?' sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. İşte vizyona girecek filmlere ilişkin detaylar...

- "HERKES BİLİYOR"

Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini yaptığı; Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Carla Campra, Eduard Fernandez, Sara Salamo, Elvira Minguez ve Jaime Lorente'nin rol aldığı "Herkes Biliyor" izleyici ile buluşacak.

İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin İspanyolca çektiği ilk film olan ve prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen yapım, karşılaşılan bir olay sonucu bazı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalan bir kadının hikayesini ele alıyor.

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Sinemada bu hafta hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek filmler
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