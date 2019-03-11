İsmet Özel kimdir ve kaç yaşında? İsmet Özel şiirleri ve kitapları

Edinilen bilgiye göre, ünlü şair ve yazar İsmet Özel bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın duyurduğu bilgi neticesinde, gerek usta ismin hayranları gerekse bilgi edinmek isteyen binlerce kişi İsmet Özel hakkında araştırmalara başladı. Sizler için derlediğimiz haberimizde İsmet Özel'in hayatı, eserleri ve edebi kişiliğine dair tüm detaylara yer verdik.
İSMET ÖZEL KİMDİR?
19 Eylül 1944 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.
Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963'ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başladı. 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005'te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.
1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.
KİTAPLARI
- Üç Mesele
- Zor Zamanda Konuşmak
- Taşları Yemek Yasak
- Bakanlar ve Görenler
- Faydasız Yazılar
- İrtica Elden Gidiyor
- Surat Asmak Hakkımız
- Tehdit Değil Teklif
- Waldo Sen Neden Burada Değilsin?
- Sorulunca Söylenen
- Cuma Mektupları -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Tahrir Vazifeleri
- Neyi Kaybettiğini Hatırla
- Ve'l-Asr
- Tavşanın Randevusu
- Bilinç Bile İlginç
- Şiir Okuma Kılavuzu
- 40 Hadis
- Henry Sen Neden Buradasın-1
- Henry Sen Neden Buradasın-2
- Kalıntürk
- Çenebazlık
- Şairin Devriye Nöbeti 1 - Tok Kurda Puslu Hava
- Şairin Devriye Nöbeti 2 - Bileşenleriyle Basit
- Şairin Devriye Nöbeti 3 - Neredeyizim
- Şairin Devriye Nöbeti 4 - Ebruli Külah
- Şairin Devriye Nöbeti 5 - Evet mi, Hayır mı? & Sınıf Savaşı Evet, Milli Mücadele Hayır
- Şairin Devriye Nöbeti 6 - Allah'ın Emri zaid/plus Peygamberin Kavli
- Şairin Devriye Nöbeti 7 - Evlenseydik Boşanacaktık
- Şairin Devriye Nöbeti 8 - Hayatın Manası versus Manalı Bir Hayat
- Şairin Devriye Nöbeti 9 - Karz-ı Hasen
- Şairin Devriye Nöbeti 10 - Siper Beden
- Şairin Devriye Nöbeti 11 - Muvazzaf
- Şairin Devriye Nöbeti 12 - Başbaş Başbaşa Başabaş
- Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı
- Küfrün İhsanı Olmaz
ŞİİRLERİ
- Geceleyin Bir Koşu (1966)
- Evet İsyan (1969)
- Cinayetler Kitabı (1975)
- Şiirler 1962-74 (1980)
- Şiir Kitabı (1982)
- Celladıma Gülümserken (1984)
- Erbain (1987)
- Bir Yusuf Masalı (2000)
- Of Not Being A Jew (2005)
- Of Not Being A Jew -İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir- (2008)
- Of Not Being A Jew (2011)