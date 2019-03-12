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Şair hastaneye kaldırıldı

ASLIŞAH SARITAŞ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
Şair İsmet Özel hastaneye kaldırıldı
Türk şiirinin yaşayan en önemli şairlerinden İsmet Özel dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo yapılan Özel'in, koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Şair Özel ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Genel durumunda bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Özel'i Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Özel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Şair İsmet Özel hastaneye kaldırıldı
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