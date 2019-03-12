Şair İsmet Özel hastaneye kaldırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türk şiirinin yaşayan en önemli şairlerinden İsmet Özel dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo yapılan Özel'in, koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Şair Özel ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Genel durumunda bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Özel'i Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Özel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.