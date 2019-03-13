İBB Çocuk Meclisi’nden Mehmet Akif Ersoy’a coşkulu anma

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bünyesinde birçok etkinliğe imza atan Çocuk Meclisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenledi.Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İBB Çocuk Meclisi Başkanlık Üyeleri, meclis üyeleri, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile öğretmenler ve 600 çocuk katıldı. Saygı duruşu ve ardından coşkuyla okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla salonu kırmızı beyaza bürüdü.İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ise, tiyatro gösterisiyle anlatıldı. Milli Şairin hayatına dahil olan Asım'ın yaşamındaki değişimi konu alan "Akif'in Hayali, Asım'ın Nesli" isimli oyun, çocuklardan büyük alkış aldı. İstiklal Marşı'nın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Çocuk Meclisi Üyesi 6. Sınıf öğrencisi Merve Fatma Düzyol, "İstiklal Marşı'nın on kıtasını biliyorum. Okuduğumda ya da duyduğumda heyecanlanıyorum, marşımızı çok seviyorum" dedi.Mehmet Akif Ersoy'un adını alan Çocuk Meclisi Üyesi 6. Sınıf öğrencisi Mehmet Akif Kocabey de, "İstiklal Marşı'nı duyduğumda çok fazla duygulanıyorum. İstiklal Marşı'nın yazılış dönemleri ve ne tür zorluklar yaşanıldığı aklıma geliyor" ifadelerini kullandı.