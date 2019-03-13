Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Salih Tuna yazdı: İsmet Özel hakkında...

yazdı: hakkında...

Sabah gazetesi yazarı şair için "Cesur ve müdanasız...Çünkü has şair." şeklinde yazdı.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 01:54
Salih Tuna yazdı: İsmet Özel hakkında...

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşe yazısını kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü şair İsmet Özel'e ayırdı.

Tuna, Türkiye'nin gündemine oturan şair İsmet Özel için "İsmet Özel hakkında..." başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldı.

Tuna, ilk olarak Özel'in sağlık durumuna ilişkin müjdeli haberi vererek "İsmet Özel'in durumu çok şükür iyi. En kısa zamanda ayağa kalkacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Tuna'nın yazısının devamında İsmet Özel'in şiiri hakkında özel satırlar bulunuyor.

İşte Tuna'nın o yazısı

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Tuna yazdı: İsmet Özel hakkında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN