Salih Tuna yazdı: İsmet Özel hakkında...

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşe yazısını kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü şair İsmet Özel'e ayırdı.

Tuna, Türkiye'nin gündemine oturan şair İsmet Özel için "İsmet Özel hakkında..." başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldı.

Tuna, ilk olarak Özel'in sağlık durumuna ilişkin müjdeli haberi vererek "İsmet Özel'in durumu çok şükür iyi. En kısa zamanda ayağa kalkacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Tuna'nın yazısının devamında İsmet Özel'in şiiri hakkında özel satırlar bulunuyor.

İşte Tuna'nın o yazısı

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