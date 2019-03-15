Piyanonun Paganinisi İstanbul’u büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

SABAH ve Daily Sabah'ın ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye'nin piyano odaklı tek uluslararası klasik müzik dizisi İstanbul Resitalleri, önceki akşam Hırvat piyanist Goran Filipec'i sanatseverlerle buluşturdu. 2007'de başlayan ve geçen yıl konuk ettiği sanatçılarla kendi kitlesini yaratmayı başaran İstanbul Resitalleri'nin konuğu olan Filipec, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de sahne aldı. Kazandığı yarışmalar ve Naxos etiketiyle yayınlanan albümleri ile büyük beğeni toplayan, en son çıkan Paganini albümü ile geçmişte Horowitz, Brendel Kocsis ve Pollini gibi isimlere verilen "Ferenc Liszt Society Grand Prix du Disque" ile ödüllendirilen 38 yaşındaki piyanist "Piyanonun Paganinisi' olarak anılıyor. Türkiye'deki ilk konserini veren sanatçı, konser sonrası kendisini dinlemeye gelenlere albümünü imzalayıp, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.