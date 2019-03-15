Türker İnanoğlu Fakültesi açılacak

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'BaySinema' lakabıyla Türk Sineması'na yön veren isimlerin başında gelen Türker İnanoğlu'nun adını taşıyacak Karabük'teki iletişim fakültesi binası için protokol imzalandı. Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının yapım çalışmaları için ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu'da bir araya geldi. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesine devredilen Safranbolu eski Kaymakamlık binasının bulunduğu yere inşa edilecek. İnanoğlu "Ben Safranbolu'da doğdum, Safranbolu'yu çok seviyorum. Burada benim çok arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7 - 8 kişi kaldı galiba. Safranbolu'ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah ülkemiz için iyi, hayırlı talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.