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’dan genç yeteneklerle unutulmaz konser

MAGAZİN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Fazıl Say’dan genç yeteneklerle unutulmaz konser
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren Elvin Ganiyev ve Cemal Aliyev'le TİM Show Center'da muhteşem bir konser verdi. "Fazıl Say & Genç Yetenekler" isimli konserde ilk olarak Fazıl Say, Beethoven'ın bir eserini yorumladı. Ardından Fazıl Say, Elvin Hoxha Ganiyev ve Jamal Aliyev; C&eacute;sar Franck'ın keman sonatını; Say'ın "Dört Şehir Sonatı" ve "Space Jump" adlı eserlerini birlikte seslendirdiler. Finalinde İzmir Marşı'nın da çalındığını üçlü konser izleyenleri coşturdu.
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Fazıl Say’dan genç yeteneklerle unutulmaz konser
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