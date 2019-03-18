‘Troya’, 8 Nisan’da Moskova’da tarihe geçecek

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Opera ve Balesi'nin en iddialı eserlerinden "Troya"nın, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı dolayısıyla Moskova yolcusu olduğunu açıkladı.Opera ve balenin iç içe geçtiği büyük prodüksiyon "Troya"nın Ankara ve İzmir'de toplam 6 temsil yaptığını, yaklaşık 15 bin kişi tarafından izlendiğini belirten Karahan, eserin 8 Nisan'da tarihi Bolşoy Sahnesi'nde olacağını söyledi. Heyecanlı olduklarını belirten Karahan, "Dünyadaki en önemli sahnelerden Bolşoy'da, tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergileyeceğiz. Bu sadece gurur" diye konuştu.Karahan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da söz konusu tarihte Moskova'ya gitmesinin öngörüldüğünün hatırlatılması üzerine "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin'in takvimlerinde 8 Nisan not edilmiş durumda. İnşallah kendilerini misafir etmenin onurunu yaşarız" dedi.