"Sis ve gece, iki uyumlu arkadaş İki büyük savaşçı, dik kafalı isyancı. Başkaldıracaklardı sabaha ve aydınlığa. Benim başkaldırdığım gibi korkuya ve korkaklığa."

Doğmadan Ölenler, doğum ile ölüm arasındaki kaçınılmaz patikanın serüveni. Yalın ve hızlı diliyle bu romanın etrafı kehanetler, önyargıların ve kavgaların çevirmiş. Tamamlandığında ise içinden yaşam çıkıyor. Yaşayan her şeyin kutsallığı üzerine kurulu hikâyesiyle günümüz toplumunun saplantılarına, nefretlerine göz gezdiren bu geniş anlatı Halit Yazıcı'nın umut veren kaleminden çıkan ilk yapıt.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!