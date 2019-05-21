Mindfulness-Bilinçli Farkındalık

Günümüz psikoterapisine en önemli katkılardan biri de "Mindfulness" Temelli Terapilerin geliştirilmesi ve uygulanmaya başlanmasıdır. Tüm dünyada sayısız araştırmalarla etkinliği saptanan bu yöntem ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.

Bu kitap "Mindfulness" kavramını her yönüyle ele alıyor. Benzer kitapların aksine, bu kitap sadece kişisel görüşlere değil, kavramın bilimsel temellerine de yer vermektedir. Bilimsel araştırmaların ve teorilerin gösterdiği yönde bir anlatım dikkati çekiyor. Dolayısıyla okurken uçuşan sözleri değil, gerçeği hissediyorsunuz.

"Mindfulness" kavramını anlatmak ve anlamak zordur. Ama bu kitapta kullanılan dilin herkese hitap ettiğini söyleyebilirim. Derli toplu, net ve anlaşılır ifadelerle "Mindfulness" anlatımı dikkati çekiyor.

Zümra Atalay'ın "Mindfulness" kavramıyla ilişkili ilk kitabı bu değil. Daha önceki kitaplarını da okumuştum. Ancak bu kitapta bilimsel araştırmalarla kendi deneyimlerini, ilkesel görüşlerle hayatın günlük gerçekliğini çok iyi örtüştürdüğünü düşünüyorum.

Hayata odaklanmak için okumanızı öneririm...

- Prof. Dr. Kültegin Ögel -

Anda ve burada olmanın olumlu etkisi Uzakdoğu öğretilerinde yüzyıllardır biliniyor ve öğretiliyor. 30 yılı aşkın bir süredir pozitif bilimle uğraşan insanlar bu kavramın etkilerini deneysel olarak inceleyerek modern insanın kullanımına sundu. Kökenleri çok çeşitli olsa bile pek çok ruhsal sıkıntıya şimdi ve burada olmanın gücü ile meydan okuyabilmek harika bir şey. Bu kavramı benzersiz kılan şey pratik bir ruhsal ve bedensel eğitimle kişinin kendine derinden ve hızlı bir şekilde yardımcı olabilmesi.

Zümra Atalay bu konudaki uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyim birikimini bilimsel çalışmalarla destekleyerek okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir forma getirmiş. Örneklerin kendi toplumumuzdan seçilmesi okuyucu için büyük kolaylık. Doğu ve Batı anlayışlarını bilimsel bir zeminde bir araya getiren "Mindfulness" kavramının, her ikisinin tam da ortasında olan ülkemiz okuyucusuna yardımcı olması dileği ile...

- Dr. H. Alp Karaosmanoğlu -

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